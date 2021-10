CorSport, Barbano a CN24: "Impensabile arrivare al Mondiale con Bonucci e Chiellini. Mancini? Ha un anno per inventarsi un centravanti"

Napoli calcio - Alessandro Barbano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Si è preteso di giocare contro la Spagna sfidandola sul piano del palleggio contro una squadra maestra in questo. Giocare senza centravanti ci ha penalizzato perché Insigne può propiziare il contropiede ma non gli si può chiedere di fare il contropiedista. L'unico che avrebbe potuto giocare falso centravanti poteva essere Chiesa e non Bernardeschi. Bastoni? Ci sta che un centrale sbagli una copertura, ma non può succedere invece di stare ben piazzati senza prendere la palla perchè allunghi male il destro perchè sei solo mancino. Non possiamo arrivare solo con Bonucci e Chiellini al Mondiale, questa contraddizione è emersa in tutta la gravità. L'equivoco del centravanti pesa non poco, Mancini ha un anno per crearsi una punta centrale".