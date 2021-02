CorrSport, Palliggiano: "Il Granada ha recuperato giocatori importanti, alcuni singoli possono fare la differenza"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport.

"Granada? Ho visto l'ultima gara contro l'Atletico Madrid ma non fa molto testo. Squadra con grandissime assenze, mancherà Soldado così come Luis Suarez. Ha buoni giocatori di tecnica sulle fasce, come Kenedy e Machis. Non vince da tempo, anche se ha messo in difficoltà il Barcellona in Copa del Rey. Ha buone individualità e collettivo ma accusa il fatto di aver giocato tantissime partite. Inevitabilmente qualcosa sta pagando. Ha recuperato Gonalons ed Herrera, il portiere non sta giocando benissimo in questo periodo".