CorrSport, Barbano: "Rinvio Inter-Sassuolo? Il protocollo diceva fino a 10 contagi si scendeva in campo"

Napoli - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Rinvio Inter-Sassuolo? Il protocollo diceva che fino a 10: ma come si fa ad immaginare una squadra con 10 contagiati in campo? L'autorità sanitaria interviene con le sue prerogative, 4 contagiati dopo essere stati assieme in un pullman con la possibilità di creazione di effetto aerosol, ha creato le condizioni di rischio. La pandemia si sta rivelando più lunga dei nostri tentativi di arginarla nonostante i tentativi di combatterla con i vaccini. Italiane in Champions? Avevamo immaginato che una nuova contesta per lo scudetto dopo 9 anni di dominio della Juventus era un rafforzamento del calcio italiano. Si è tradotta invece solo in un harakiri della Juventus e dimostra la subalternità del nostro campionato ad altri campionati. Per colmare questo gap dovremmo fare non solo degli acquisti intelligenti, ma dovremmo puntare sui talenti stranieri e lavorare sugli impianti. allenatori che investano su schemi innovativi. bisogna strappare lo spirito competitivo aggressivo che hanno le squadre che hanno affrontato le italiane per far crescere il nostro calcio. Il Napoli, per esempio, è stato eliminato da un Granada che non è comparabile agli azzurri: non siamo competitivi, va detto".