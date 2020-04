Coronavirus, il commissario per l'emergenza Arcuri: "Non stiamo battendo il virus, lo stiamo contenendo"

Notizie - Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri non usa giri di parole per inviduare il giusto atteggiamento dei cittadini in questa fase dell'epidemia, quasi in contemporana con l'analogo appello lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza:

"La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta, dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. Ma la sua dimensione seppure non uniforme è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti".

