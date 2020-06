Coronavirus, Galli avvisa: "Togliere ora le mascherine è inopportuno, il virus circola ancora"

Notizie coronavirus - Rimuovere le mascherine adesso è un errore. Ne ha parlato Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, in un'intervista a La Repubblica oggi in edicola:

"Non possiamo escludere una nuova ondata dall’autunno, e questo mi pare in contraddizione con la scelta della Lombardia di togliere l’obbligo all’uso della mascherina. Mi auguro che il virus sparisca, come è successo per la Sars, ma faccio fatica a crederlo. Sospenderne adesso l’uso è prematuro, è un segnale sbagliato, si mette il carro davanti ai buoi: il virus è ancora tra noi. Ci sono stati nuovi focolai, per esempio al San Raffaele di Roma o al Niguarda di Milano, che ci dicono che vale ancora la pena tenerla. È presto per lasciarla a casa".