Coronavirus, dal Ministero del Turismo: "In estate andremo al mare, al lavoro per misure di prevenzione"

Ultime notizie - Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI News parlando delle prospettive per l'estate:

"Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando, dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento".