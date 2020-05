Coronavirus, Brusaferro sicuro: "Con l'autunno tornerà a diffondersi!"

Ultime notizie - Sivlio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, in audizione presso la Commissione Bilancio ha spiegato la sua posizione in vista di una possibile seconda ondata di Coronavirus in autunno:

"Abbiamo superato la curva di picco dell'infezione, siamo nella parte di discesa e in una fase di controllo della situazione, ma serve un'attenzione particolare nell'identificare ed isolare precocemente i casi sospetti. Le riaperture? Saranno la sfida più importante. Per gli scenari che immaginiamo, in autunno, una patologia come il Sars-cov-2, si può maggiormente diffondere e si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio e la famosa ipotesi della seconda ondata è collegata a questo, che, dal punto di vista tecnico scientifico è un dato obiettivo". Perciò, "con l'arrivo dell'autunno c'è una probabile possibilità di maggiore diffusione"