Spezia-Napoliè stata caratterizzata anche da cori contro Diego Armando Maradona. Beppe Bruscolotti, ospite negli studi di Canale 21, durante il Campania Sport, ha dichiarato:

"E' un'assurdità, questa gente lo capisce che deve sentirsi onorata per il fatto che Maradona ha giocato in Italia? Essere venuto in Serie A ha dato lustro a tutti, anche agli avversari del Napoli. Per queste persone non ho pietà e non le perdonerò mai: il perdono non lo meritano".