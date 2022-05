Corbo: "De Laurentiis ha rilanciato la figura di Spalletti, non mi aspettavo un cedimento importante da parte sua"

Antonio Corbo di Repubblica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Pensavo potesse essere l’anno dello scudetto, ma non avevo previsto che anche uno esperto come Spalletti potesse avere momenti di cedimento importanti. De Laurentiis deve rilanciare la figura dell'allenatore, per questo ha parlato in quel modo ieri su Spalletti. La figura del tecnico esce ammaccato in questo finale di stagione dopo un grande inizio".