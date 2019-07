Corbo a CN24: "Gli errori sotto la porta di Milik frutto anche di un trauma psichico dopo gli infortuni: può restare a Napoli solo in un caso"

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Milik resterà a Napoli perchè fa parte dei piani di Ancelotti. Può non fare più parte della squadra solo se arrivasse una buona offerta, che per ora non c'è, ed il conseguente arrivo di Icardi. Nel contratto con l'argentino bisogna però stabilire le regole ingaggio e sopportare poi tutte le stravaganze della moglie Wanda.Se il Napoli dovesse prenderlo dovrebbe essere certo di ridurre l'effetto Nara anche mediatico. Su Milik bisogna capire se davvero è quello prima degli infortuni, molti errori sotto la porta sono frutto secondo me di una sorta di trauma psichico del ragazzo dopo gli incidenti subiti. Come caratteristiche manca uno alla Jmes, ma vedo fragile una coppia Zielinski-Callejon davanti alla difesa"