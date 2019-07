Convenzione Comune-SSC Napoli, consigliere Simeone a CN24: "Mai visto un regalo del genere ad un privato! Atto retroattivo e sconto da 1,6 mln sul debito: brutta pagina amministrativa"

Nino Simeone, consigliere Comunale della città di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "La convenzione è stata votata dal Consiglio Comunale, ho abbandonato l'aula per alcuni comportamenti: avevo chiesto all'amministrazione di avere risposte in merito a debiti maturati del Napoli ma non ho avuto risposte perchè non ci sono ingiunzioni di pagamento verso di loro. Ho scoperto che nella convenzione c'erano cose che non erano previste: la convenzione è retroattiva e sono stati abbonati dei soldi. Il Napoli doveva dare 2.4 milioni, ma grazie a questa convenzione è sceso a 800mila euro. Non ho mai visto un regalo del genere. Vorrei capire come mai in questi ultimi 4 anni nessuno al Comune ha provveduto a mandare la fattura alla SSc Napoli limitandosi solo una letterina per concordare il tutto. Il metro di comportamento deve essere uguale per tutti i cittadini secondo me. Se uno firma il contratto questo è valido da quel momento in poi mentre con la convenzione votata ieri, l'atto è valido dal 2018: un'anomalia. Il Napoli dovrà firmarlo e non so se lo farà, noi non possiamo obbligare un ente privato a firmare. Quella di ieri è stata una brutta pagina amministrativa"