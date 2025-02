Conte sulle critiche: "State cercando un altro titolo, fate finta di non capire"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa sul volantino ultras e le critiche dell'ambiente Napoli.

"Avverto qualche critica di troppo? In tempi non sospetti ho parlato di compattezza dell'ambiente, mi dispiace che le cose che dico vengano cancellate e poi me lo richiedete. Ho già risposto a determinate situazioni, bisogna fare attenzione perchè cercate un altro titolo. In conferenza do' sempre degli input, dico cose che poi mi dispiace vedere non venir colte o capite, o si fa finta di non capirle. Mi dispiace che dopo mesi ancora non sia cambiato niente, è com'era prima. L'ambiente questo è, o ti mangi la minestra o la butti dalla finestra"

"Un chiarimento su queste critiche? Ho parlato in tempi non sospetti di mancanza di compattezza ambientale, già dobbiamo fare la guerra con altri e su Napoli non vedevo compattezza ambientale. Sul VAR parlai dopo Inter-Juventus, oggi me lo richiedete: mica sono scemo che cambio idea. Sul discorso ambientale tre mesi fa mi sono espresso, e ora con la classifica migliore mi chiedete questo: forse c'è qualcosa che non va"