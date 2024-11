Conte sulla corsa scudetto: "Presto la classifica cambierà"

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa sulla corsa scudetto:

"Come non ci si fa condizionare da due mesi in testa alla classifica? Noi dobbiamo esser realisti, siamo alla giornata numero 13 ed in più nel giro di pochi punti ci sono tante squadre. È un campionato che finora è stato equilibrato, a mio parere non penso rimarrà così fno alla fine: al girone d'andata si allungheranno queste situazioni di classifica. Ci fa piacere però, il lavoro che facciamo è buono e sono contento dei ragazzi, penso che giorno dopo giorno stiamo ponendo basi importanti e vedo una continua crescita di squadra e di singoli. Oggi ho una rosa che è molto cresciuta a livello di singoli dopo Dimaro e Castel di Sangro, va dato merito ai ragazzi che hanno voglia di migliorare. Il nostro miglioramento passa dal loro innalzamento".