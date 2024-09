Conte: "Kvara andrebbe tutelato! L'arbitro non deve aver paura di sanzionare violenza e intimidazione" | VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del gioco duro degli avversari su Kvaratskhelia e difende il georgiano:

Ecco le dichiarazioni:

"Kvaratskhelia andrebbe tutelato? Odio il gioco violento, non mi sono mai permesso di fare una entrata per far male, non è da uomini. E non mi sono mai permesso di dire ad un mio giocatore di spaventare un avversario con un fallo violento. Prima era una cosa più rustica, forse è capitato a Cagliari con un fallo intimidatorio su Kvaratskhelia dopo mezzo minuto.

L'arbitro non deve avere paura di sanzionare con un giallo o un rosso, può accadere dopo un secondo o dopo mezzo minuto. Se si mette a rischio l'incolumità del giocatore, si sanziona. Non penso che Zappa volesse far male a Kvaratskhelia, non lo voglio pensare. Però forse il giallo c'era, in quei casi serve sanzionare perchè si protegge il gioco ed i giocatori di più talento".