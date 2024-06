Conte disse: "Sono ossessionato dalla vittoria! Odio perdere, è come un lutto che mi dura per 48 ore"

Il 18 ottobre 2023 l'intervista di Antonio Conte a Belve, quando ha rivelato il suo modo di essere e dato già un assaggio di quello che sarà il suo modo di lavorare a Napoli:

“Accetti il mio modo di essere quando mi prendi. Devi sposare il mio pensiero, la mia idea. Ci sono tanti pregi e c’è anche qualche difetto, ma che è sempre orientato a migliorare la situazione degli altri.

Una volta ai miei calciatori alla Juve dissi 'se dobbiamo perdere gli altri devono però proprio buttare il sangue, altrimenti dobbiamo andare a vincere noi'.

Non sono feroce, sono molto esigente con me stesso e con gli altri. Odio perdere e questo mi fa diventare molto feroce. A me piace essere leader e voglio esserlo.

Sono ossessionato dalla vittoria e ancor più dalla sconfitta. Per me è un lutto che mi dura da 36 a 48 ore ed ecco perché poi cerco di isolarmi. Io fisicamente mi sento male".