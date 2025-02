Conte: "Battuta sul ristorante da 100 euro? Domanda antipatica e gratuita come citazione" | VIDEO

Antonio Conte, nella conferenza stampa prima di Napoli-Udinese, ha risposto così a chi gli ha fatto notare la famosa battuta del ristorante da 100 euro:

"All'epoca, quando feci la battuta sul ristorante da 100 euro, era vera: quando non puoi, come in quel momento storico, spendere quanto spendono gli altri. Non capisco perché si debba ricamare su questa battuta o perché me la si debba portare dietro per essere additato come una persona che chiede o pretende. La trovo antipatica e anche gratuita come citazione..."