Conte avvisa ADL: "Lo deve sapere il presidente, se dovessimo andare in Champions..."

Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino-Napoli, Antonio Conte ha mandato un messaggio importante al presidente Aurelio De Laurentiis in vista del prossimo calciomercato estivo:

“Oggi era la 14esima partita che giocavamo. Sicuramente vedendo un po’ le altre squadre come si sono attrezzate in vista anche della Champions League o comunque delle coppe UEFA. Hanno rose a disposizioni importanti, giustamente: se dovessimo entrare in Europa, questa rosa la devi rinforzare seriamente. Lo deve sapere il presidente. Non è che puoi pensare di non farlo. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento e abbiamo fatto quello che deve fare una squadra che partecipa solo al campionato con in più la Coppa Italia. Noi dobbiamo continuare a lavorare, ma sicuramente è motivo di soddisfazione essere lì in alto perché è da un po’ e stiamo quindi anche tenendo la pressione. Ma al di là della classifica vedo un gruppo che sta crescendo nei singoli e nel collettivo".