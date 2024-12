Conte a Mediaset: "Dovevamo fare valutazioni sulla rosa, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Rischiavo di perdere il gruppo"

Le parole di Antonio Conte a Mediaset dopo la partita Lazio-Napoli di Coppa Italia:

"Ci deve portare delusione e rabbia essere usciti da una competizione. Fare questa determinata scelta poteva portare dei rischi, ma dovevamo comunque fare una scelta. Tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale, per un processo di crescita e un percorso oggi avevi bisogno di testare e dare l'occasione a tutti. Danno l'anima durante la settimana ed è anche merito loro se siamo partiti così bene in classifica. Era giusto vedere e valutare, dispiace essere usciti ma dovevamo fare delle valutazioni.

Abbiamo fatto la stessa scelta col Palermo quale altra occasione c'era per questi ragazzi se non oggi. Si stanno allenando davvero importante da 5 mesi, perdi il gruppo se non dai a loro la giusta occasione. In un percorso uno deve anche capire la rosa a che punto sta e fare delle valutazioni. Dovevamo fare più attenzione sui gol concessi, il gol del secondo tempo ci ha tagliato le gambe. Potevamo fare di più in alcune situazioni.

Dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi, lasciamo agli altri le considerazioni. Si dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior ceico di chi non vuol vedere. Non esistono scorciatoie, se vuoi fare dei cambiamenti li fai".