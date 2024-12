Conte a Dazn: "Contento per prestazione e cattiveria offensiva, solo Milinkovic ha evitato il raddoppio! Accettato Napoli per la piazza, nel mercato abbiamo sbagliato poco"

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Torino-Napoli 0-1:

“Bigliettino dato ad Anguissa? Quando hai la possibilità di chiudere il discorso e rimani sull’1-0 devi essere molto attento al dettaglio. Tante situazioni possono creare difficoltà, quindi la lettura e che loro passavano con due attaccati ed un trequartista. Quindi c’è stata la voglia da parte mia di essere più tranquillo. Sono contento della prestazione al di là del risultato, è difficile giocare in questo stadio ed in questo ambiente. Siamo stati bravi e fatto una buonissima partita, Milinkovic è stato bravissimo con parate importanti. Noi siamo stati bravi a gestire momenti più caldi per poi vincere la partita”.

Il secondo tempo di gestione e solidità? Penso che oggi abbiamo attaccato l’area in modo molto cattiva, più cattiva rispetto ad altre volte. Solo la bravura di Milinkovic ci ha impedito di avere altri gol, ci stiamo alleando tanto per essere più cattivi sotto porta ma oggi sono contento.

Le squadre che devono arrivare ad un risultato finale, devi costruire una squadra solida che capisca i momenti della partita. Noi stiamo crescendo da questo punto di vista e sono contendo anche della manovra e della prestazione contro un Torino molto valido”.

McTominay? Non chiedevo profili per essere sula panchina del Napoli, ho accettato il Napoli per la piazza. Su Scott siamo stati molto bravi perchè non era titolare allo United, Manna è stato bravo a lavorare sotto traccia e convincere tutti nel farlo venire a Napoli. Io non ho posto condizioni, c’è voglia di rivalsa da parte di tutti ed abbiamo preso calciatori che ci è stato permesso di prenderli. Sono contento perchè sul mercato abbiamo sbagliato poco, anche l’anno scorso il Napoli aveva speso tanto e non lo aveva detto nessuno ed ora quei calciatori sono in prestito gratuito.

Poi Scott è un giocatore importante, così come Gilmour e Neres che sono venuti a mettersi alla prova in una società ed un città che è passionale e chi ti spinge a dare sempre tutto quello che hai”.