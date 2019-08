Console onorario Messico, Cimmino: "Lozano richiamerà molti messicani a Napoli! Può essere un'attrattiva"

Luciano Cimmino, patron di Carpisa e Yamamay, da sempre legato al mondo dello sport (sponsor di squadre di pallanuoto, basket e volley e della nuotatrice Federica Pellegrini), è il console onorario del Messico a Napoli intervenuto a Il Mattino. «Una comunità non particolarmente estesa in Campania, forte invece è l’attrattiva turistica e Lozano rappresenterà un ulteriore richiamo per i messicani. Lo inviteremo per un evento presso il consolato facendo intervenire anche i rappresentanti della comunità messicana. Lozano è un personaggiomolto popolare e non c’è da sorprendersi che i media del suo Paese lo stiano seguendo passo dopo passo nelle prime ore italiane».

Il nuovo campione del Napoli può essere un’attrattiva?

«Assolutamente sì. Il richiamo per i messicani è culturale e paesaggistico, adesso l’interesse crescerà ulteriormente grazie alla presenza e alle prestazioni di un giovane su cui la società di De Laurentiis e il tecnico Ancelotti hanno puntato per raggiungere importanti risultati. D’altro canto, da sempre i campioni del calcio hanno la capacità di rafforzare i legami tra i popoli e io lo so molto bene perché, da grande tifoso del Napoli, ho vissuto da vicino le gesta dei fuoriclasse sudamericani»