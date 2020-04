Coni, Malagò: "Ripartire con i campionati? Mai entrato nel merito, decide la Lega di Serie A: si agli allenamenti dal 4 maggio, ma solo loro vogliono portare a termine la stagione"

Ultime calcio - Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"I campionati, in Italia, sono di circa 15 sport: dal calcio alla pallavolo e basket. I campionati, per legge, sono demandati alle Federazioni. le stesse di calcio, basket e pallavolo hanno dato mandato alla Lega di creare i campionati, ma il mandato può anche essere ritirato. Il rugby ha deciso per se. Calcio? La Federazione, in piena legittimità, sentito la Lega di Serie A, che deve avere una maggioranza per dare consenso, ritiene che i campionati si devono completare. Non mi sono mai permesso di dire se è giusto o meno, ma solo detto che il calcio, per gli aspetti economici, ritiene di dover terminare la stagione. Se si parla del calcio in generale, dalla serie A alle categorie inferiori, è un conto, se si parla solo della serie A allora il discorso cambia. Non credo che ciò che possa fare il Napoli o la Juventus, lo possano fare club di catgorie inferiori. Spadafora dice che dal 4 maggio ci si può allenare e sono contento di questo. Federica Pellegrini, che abita a Verona, a 30metri da casa, apriva da sola una piscina e si allenava in una corsia sola: non lo può più fare. Un conto è, però, allenarsi e un conto è giocare. Europei in una sola Nazione? Non credo sia praticabile, in Italia non abbiamo gli stadi adatti. Si potrebbe giocare solo a Roma, Torino e Udine ma lì gli spalti possono contenere pochi tifosi. Gravina? Lo sento spesso, non c'è alcuna ricostruzione diversa. De Laurentiis? L'ho sentito sabato, abbiamo parlato di tante cose della vita ma non di calcio".