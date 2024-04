Nicolò Zaniolo è stato accostato al Napoli nel corso di queste settimane. Il calciatore di proprietà del Galatasaray ma in prestito all'Aston Villa è sempre stato un pallino di Giovanni Manna che sta per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Zaniolo, sceso in campo nel match di Conference League tra Lille ed Aston Villa (1-0 al termine del primo tempo per i francesi) è stato prima ammonito e poi, al 28', ha lasciato il campo per un infortunio alla schiena dopo un contrasto di gioco.