Fiorentina, l'agente di Castrovilli: "Si sta riprendendo dall'infortunio, le critiche lasciano il tempo che trovano"

Le ultime notizie riguardo il centrocampista del club di Serie A che si è infortunato. Arriva l'annuncio dell'agente del calciatore riguardo le condizioni e il recupero per il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli. Perché il centrocampista della Fiorentina è tornato ad allenarsi in gruppo oggi dopo un periodo delicato dopo l'infortunio dello scorso settembre.

Infortunio per il centrocampista: l'agente annuncia le condizioni

Arrivano le parole dell'agente del centrocampista di Serie A. Perché a Tuttomercatoweb ha parlato Michelangelo Minieri riguardo le condizioni e i tempi di recupero di Gaetano Castrovilli, suo assistito. Queste alcune delle parole in diretta a Tmw:

"Il ragazzo sta bene, si sta riprendendo dall'infortunio e adesso ha bisogno di stare tranquillo. Lavora per tornare al cento per cento. Tornerà per dare il 100% alla Fiorentina, come ha sempre fatto. Le critiche lasciano il tempo che trovano. I fatti parlano chiaro per Gaetano".

