Condò a CN24: "La scelta di Gattuso è evidente ritorno al modulo di Sarri. De Laurentiis pronto a rifondare il Napoli ma Mertens deve restare"

“Il ritorno al 4-3-3 con Gattuso è sintomo del ritorno al gioco di Sarri. Il primo nome cercato è stato quello di Torreira, poi si è pensato a Lobotka. Diawara alla Roma sta facendo molto bene, nel Napoli non era riuscito ad esprimersi a certi livelli. Il giocatore era giusto, magari era sbagliato cosa gli si chiedeva. Il prezzo di 20mln per Lobotka è cifra giusta, visto anche il curriculum che ha. Il Napoli ha una rosa importante, il secondo tempo col Sassuolo dimostra che la capacità di Gattuso di rianimare psicologicamente e manualmente è evidente ed importante. Ora serve dare una dimensione tattica. Bisogna continuare a dare fiducia a De Laurentiis, è andato vicino a vincere ma a giugno si ripartirà con un nuovo progetto. La Juventus fa paura. Un bocciato del Napoli è Insigne, nel 2019 Fabian Ruiz è andato a corrente alternata nelle due parti. Mertens? Per il suo valore cercherei di tenerlo".