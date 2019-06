Comune, Simeone: "Il Napoli ha un debito di 3,5 milioni. Deve saldarlo in tempo altrimenti commetteremmo un reato"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale.

"La convenzione? Non poteva non riemergere il tema degli arretrati. Stiamo parlando di una gestione di 10 anni (5 più 5), una convenzione che è un atto concessorio in sostanza. Il Comune di Napoli utilizza il programma 100 e quindi abbiamo la stessa linea con i cittadini pubblici e provati. Il calcio Napoli ha un debito di 3 milioni e mezzo di euro più o meno e deve saldarlo in tempo, come fanno tutti i cittadini, altrimenti commetteremmo un reato".

"Il San Paolo è un argomento serio e deve essere affidato al calcio Napoli, ma Stamani nella commissione"