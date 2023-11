Comune di Napoli, Palumbo: "Stadio Maradona? Mai arrivata da De Laurentiis una proposta"

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha condannato le parole di De Laurentiis e ha suggerito un confronto serio sullo stadio Maradona:

"Ieri la prima espressione che mi è venuta da usare è 'che grande': la leggo come operazione di marketing, si parla solo di questa questione. In una sola frase De Laurentiis ha fatto partire un processo di marketing più forte delle azioni pregresse negli anni. La domanda è: non è mai arrivata una proposta ufficiale al sindaco o in Commissione Sport per avviare un procedimento. Il modo sbagliato di interagire con le istituzioni, in un momento storico come la politica è odiata e le istituzioni non godono di benessere dalla cittadinanza: fanno male a tutti quelli che rappresentano anche interessi privati. Mi auguro che De Laurentiis faccia seguito con una proposta seria rispetto alle sue dichiarazioni"