Comune di Napoli, Colella: "Riscontrate cose inconcepibili al Maradona, De Laurentiis ha avuto la festa scudetto con soldi pubblici"

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Sergio Colella (Manfredi Sindaco), anche delegato allo Sport in Città Metropolitana, ha chiesto rispetto per le istituzioni e ha definito inaccettabili le dichiarazioni del presidente della SSC Napoli. Ha evidenziato un uso improprio degli ambienti dello stadio durante un sopralluogo dei consiglieri e la necessità di verificare il rispetto degli impegni assunti dalla società nella convenzione in corso:

"Parlo da napoletano e cittadino, io amo questa città. Parlo da consigliere e non solo, sono il delegato allo sport in Città Metropolitana, vorrei dire solo una cosa: De Laurentiis non ti dovrai mai permettere di dire che i consiglieri comunali odiano il Napoli, noi non attanagliamo nessuno! Attanagliamo il sindaco? Rispetto per le istituzioni! Abbiamo in sala un grande tifoso del Napoli che va in Curva B, l'assessore Cosenza. Nella convenzione a carico del Napoli c'è la manutenzione ordinaria, la cui esecuzione spetta alla società. Al momento non è pervenuto alcuno stato d'esecuzione, neanche un programma. Non più di un mese fa con la commissione sport abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo riscontrato tantissime cose che per me sono inconcepibili: l'uso di locali dello stadio per fare marketing, uso di alcune sale prettamente brandizzate dal Napoli in cui fanno ciò che vogliono. In cui fanno conferenze stampa, in cui organizzano simposi. Cose assurde. Il Napoli ha un canone di 885 mila euro che ritengo ridicolo, il metodo di giudizio di De Laurentiis rispetto all'essere o meno un buon amministratore pubblico non dipende dal lavorare per il bene della città o della comunità, ma dalla quantità di denaro pubblico donato al Napoli da un ente pubblico. A cosa mi riferisco? Alla delibera regionale con cui un milione di euro veniva destinato alla celebrazione dello scudetto. Forse a De Laurentiis sfugge che ha ottenuto il 4 giugno, dopo un utile di circa 80 milioni di euro, l'organizzazione della festa scudetto con 700mila euro dei contribuenti. Parliamo degli stessi fondi a cui la Regione ha tagliato fondi al San Carlo e al Mercadante. Posso dichiarare a testa alta di essere orgoglioso di far parte di questo consiglio comunale"