Como, Fabregas: "Vi svelo cosa mi diceva sempre Conte"

Al termine di Fiorentina-Como ha parlato Cesc Fabregas facendo riferimento anche ad un aneddoto con Conte: "Il dato è importantissimo. Ti dà stabilità, anche se è vero che con la Juventus abbiamo preso due gol su due tiri in porta. In alcuni momenti del secondo tempo non abbiamo fatto quel calcio che vorrei, ma è quello che serviva in quel momento, in quei minuti". Poi ha tirato in ballo l'allenatore del Napoli: "Sapete come diceva Antonio Conte? Bisogna saper soffrire, lo diceva sempre il mister. Ho sentito però che lo hanno fatto con piacere: giocare bene è semplice, piace a tutti, più difficile correre senza la palla".