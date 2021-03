Colonnese: "Osimhen devastante a campo aperto, il ragazzo ha un talento straordinario"

Napoli Calcio - Francesco Colonnese, ex calciatore di Napoli ed Inter, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Osimhen è tornato al gol? Devo dire che negli spazi fa vedere veramente il meglio di sé stesso. Il ragazzo ha talento straordinario. Il Napoli ha preso veramente un calciatore devastante quando ha campo. Osimhen ha qualità, peccato sia stato sfortunato con gli infortuni, ma le sue qualità tecniche sono davvero straordinarie. Purtroppo il Napoli non lo ha avuto per molto tempo a disposizione, ma devo dire che quando sta bene, questo giocatore fa vedere veramente il meglio di sé. Ha qualità innate, ma deve essere appoggiato da calciatori idonei che possono metterlo in condizione di giocare al meglio delle sue possibilità. Il lavoro paga sempre, il sacrificio viene sempre ricompensato".