Colonnese: "Distacco abissale tra Napoli ed Inter. Icardi? in Italia lo vedrei bene solo in maglia azzurra"

Francesco Colonnese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli ha fatto il suo campionato, la sconfitta di ieri dell'inter ha dimostrato quanta differenza reale ci sia tra gli azzurri e l'Inter. Ho visto un distacco abissale per gioco e disposizione tattica, il Napoli ha fatto davvero una partita eccezionale. Inglese è un ottimo giocatore, ma Milik lo reputo superiore. Se ti vuoi rinforzare in quel ruolo devi prendere uno migliore del polacco. Di Lorenzo mi piace molto, lo vedrei bene a Napoli. Icardi? In Italia vedo solo un'operazione possibile con gli azzurri"