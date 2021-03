Colantuono: "Zapata andò via da Napoli perchè davanti aveva un certo Higuain e non era quello di adesso"

Napoli - Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“E' fondamentale la forza del gruppo per il Napoli per questa volata Champions. Al di là dei valori dei singoli, se non li metti al servizio della squadra, ci fai poco. La guerra, intesa come risultato, la fai con il gruppo. Ovvio che avere un giocatore importante che può spostare gli equilibri è ottimo, ma alla lunga non sarà mai decisivo. Gli attaccanti devono fare gol, questo è vero ma è importante distribuire i tanti gol in più giocatori, perché se perdi il giocatore chiave, diventa problematico. Il Napoli ha perso due giocatori chiave molto importanti. Zapata? Va contestualizzato il Zapata del Napoli. Zapata era appena arrivato e in quel momento il Napoli aveva Higuain. Il suo percorso di crescita è stato lungo. Ad Udine si fece male ma si intuivano le sue potenzialità. Non era quello che è diventato adesso. Alla Sampdoria lui è esploso e poi si è consacrato all'Atalanta, diventando un giocatore di caratura mondiale".