Colantuono: "Avversario più difficile per il Napoli in Champions, per me può giocarsela con il Barça"

Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda su TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sul Napoli. "Il cammino è stato brillante in Champions per il Napoli, ha pescato l'avversario più difficile. Credo però che se la possa giocare con il Barcellona, serve convinzione per superare questo momento. Col Parma ha avuto un primo tempo sottoritmo, non da Napoli. L'aspetto mentale sta ancora incidendo, poi è stato anche sfortunato, visto che ha preso il gol quando pensava di poterla vincere. I due mesi che ci sono dall'impegno in Champions gli permetteranno di lavorare sull'aspetto mentale".