Codacons, Di Ascenzo: "Pronti a portare Dazn in Tribunale con una class-action se gli indennizzi non avverranno in breve tempo"

Napoli - Gianluca Di Ascenzo, avvocato del Codacons, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "Abbiamo immediatamente chiesto a Dazn di indennizzare coloro che hanno visto solo uno schermo. La nostra iniziativa è nata subito dopo la mancata possibilità di vedere le gare. Abbiamo messo a disposizione i nostri indirizzi. Se Dazn non indennizza brevemente siamo pronti ad andare avanti contro Dazn. C'è un dibattito sulla possibilità di vedere il prossimo campionato in streaming: ora, ci aspettiamo che Dazn offra qualcosa in più. Speriamo di non dover arrivare in un'aula di Tribunale, ma siamo pronti con la class-action contro Dazn. Se la tecnologia può abbattere i costi ben venga, ma siamo consapevoli dei limiti dei servizi sul nostro territorio".