Cobolli Gigli: "Vlahovic-Juventus investimento straordinario, è un rischio di Agnelli per la Champions. ADL non mi è simpatico"

Ultime notizie mercato Napoli - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vlahovic-Juventus è un investimento che è più che straordinario, credo che l'azionista di maggioranza abbia fatto da garante. Si spiega difficilmente però con il piano di sistemazione dei conti. Data la situazione della Juventus, ancora precaria per l'anno prossimo, vale a dire la qualificazione in Champions League. Questo potrebbe essere un rischio dell'imprenditore, che valuta che con Vlahovic questa squadra possa qualificarsi in Champions League con lui. Lasciar partire Dybala è un sacrificio. Io sono un azionista di minoranza, ma la Juve ha fatto una strategia che prevedeva degli stipendi molto alti. Per la lotta Scudetto tifo Napoli per la simpatia che ho verso i tifosi e la città. Non ho simpatia ma ho grande stima verso De Laurentiis, ha ottenuto grandi risultati con questa società. Poi con il suo carattere però non viene facile trovarlo simpatico".