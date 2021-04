Cm.com, Longo a CN24: "Il Milan su Insigne conferma che c’è gradimento. Manolas? Magari è stato proposto da Raiola, su Maksimovic..."

Il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La visita di Vincenzo Pisacane è stata definita di cortesia dal Milan, possiamo catalogarlo come un primo approccio perchè nessuno crede possa essere solo di cortesia. Difficile però adesso ipotizzare la pista Insigne-Milan, magari il club ha preso informazioni anche su D’Ambrosio: potrebbe anche essere stata una mossa dell’entourage per smuovere il Napoli. Il Milan difficilmente riuscirà a prendere giocatori sopra i quattro milioni di euro, ma si registra l’incontro passato forse in sordina per via di Juventus-Napoli: se dovessero esserci spiragli, il Milan si farebbe trovare pronto. La priorità di Insigne è restare a Napoli, ma De Laurentiis non lo terrebbe mai a scadenza di contratto.

Il Milan su Insigne conferma che c’è gradimento, potrebbe svolgere diversi ruoli nello schema di Pioli, ma riportiamo anche le versioni ufficiali: non c’è trattativa e non ci sono grandi segnali affinché possa svilupparsi.

Milan su Manolas? In questo momento il club è concentrato sul riscatto di Tomori dal Chelsea, non dovesse concretizzarsi comunque dovranno fare un centrale per via della possibile uscita di Romagnoli: non escluderei un centrale, ma non ho particolari conferme sul nome di Manolas. Magari è stata proposta come possibilità da Raiola, non sembra essere così centrale nel progetto azzurro ma tutto può cambiare.

Io credo che il Milan abbia parlato con Ramadani di Maksimovic, ma su di lui ci sono anche Roma e Inter con i giallorossi che hanno approfondito il discorso. Oltre Tomori quelli degli azzurri potrebbero essere due nomi spendibili”