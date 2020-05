Cirillo: "A Napoli serve la personalità di Gattuso! Tsimikas? Pronto per il campionato italiano"

Calciomercato Napoli - Ospite del giorno dell’appuntamento social #ACasaConVlad è Bruno Cirillo, ex calciatore di Inter e Reggina, tra le altre, ed attuale procuratore sportivo.

Nel corso della diretta, Cirillo ha ripercorso quelle che sono state le tappe fondamentali della sua carriera. In primis, la sua duplice esperienza a Reggio Calabria: la Reggina infatti è una sorta di seconda pelle per lui. “È stata una parentesi fondamentale – dichiara l’ex amaranto – perché è la squadra con cui ho fatto il mio esordio in Serie A. Appena preso, fui mandato in prestito al Tricase, dove ho avuto la fortuna di giocare in una realtà difficile come quella dell’Interregionale. Tornai nel 2015 per dare una mano alla squadra. Ci salvammo, ma fu un peccato perché poi, a fine anno, la società fallì”.

Con la maglia del club calabrese, è maturata l’opportunità di approdare all’Inter. “L’impatto è stato importante, arrivavo in un top club con grandi campioni. È un’esperienza che mi è servita tanto perché ho incontrato persone di spessore che mi hanno aiutato e due tecnici come Lippi e Tardelli”.

Due stagioni hot topic della carriera di Cirillo sono state quelle trascorse con la maglia del Siena, dove ha continuato a far bene e a scrivere pagine del nostro calcio che hanno fatto il giro del mondo, come l’episodio con Marco Materazzi. “L’agonismo è una cosa che ci sta nel calcio – precisa il diretto interessato – e ciò che ha contraddistinto la mia carriera è stata la mia grinta. Ma è sbagliato andare oltre: lo sport deve rimanere assolutamente un esempio per tutti”.

Tante le esperienze all’estero, tra Spagna, Francia, India e soprattutto Grecia, Paese in cui tuttora Cirillo risiede e lavora. A tal proposito, lui si è detto entusiasta di queste esperienze. “Ho incamerato nuovi stili di vita ed una certa apertura mentale. Ho girato il mondo, ho imparato molte lingue e queste esperienze mi hanno dato tanto dal punto di vista personale”.

Proprio nel Paese ellenico, Cirillo porta avanti la sua nuova esperienza da procuratore. “Volevo continuare in questo mondo ed ho iniziato quest’avventura. L’importante è costruire un rapporto quasi fraterno coi ragazzi. Ho la fortuna di avere tutte persone squisite in procura e che puntano costantemente verso l’alto. Sono convinto che si faranno valere”.

Essendo lui un grande conoscitore del calcio greco, abbiamo chiesto un suo parere su Kostas Tsimikas, obiettivo seguito dal Napoli per l’out di sinistra: “È un buonissimo giocatore e, a mio avviso, pronto per un campionato come quello italiano”. E proprio a Napoli adesso c’è Gennaro Gattuso, che Bruno ha incontrato molte volte nel corso della sua carriera. “Gennaro è una grande persona e ha tutte le qualità per fare bene in azzurro. Napoli è una piazza particolare ed esigente e c’è bisogno di personalità come la sua”.

Infine, da addetto ai lavori quale è, Cirillo ha anche espresso la sua riguardo al futuro del calcio e del mercato. “Se c’è la possibilità di riprendere, nella piena sicurezza della salute, sarebbe giusto provarci. Anche se certi protocolli non sono sostenibili dalla B in giù, categorie in cui le squadre sono più a rischio e che vanno aiutate. Sul mercato c’è tanta incertezza e, quando si riprenderà, le squadre cercheranno innanzitutto di risolvere i propri casi interni”.