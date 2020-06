Chievo Verona, Giaccherini si sbilancia: "A Mertens auguro di essere decisivo anche mercoledì. Sarri? Non ero il solo a non giocare con lui"

Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo ed ex Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sto bene, sono a Verona e sono contento che il calcio sia ripartito e che finiscano i campionati. Finale di Coppa Italia? Sarà una sfida di grande fascino tra due squadre che negli ultimi anni hanno comandato la Serie A. La Juventus è fatta da grandissimi campioni, dall’altra c’è il Napoli dove c’è un gruppo solido e che gioca benissimo a calcio. Gattuso è un allenatore da Napoli, a questa squadra serviva proprio uno come lui. Mertens è un giocatore straordinario, l’ho sentito poco tempo fa. Ho instaurato un bellissimo rapporto con lui, ha superato Hamsik, Maradona e mostri sacri. Sono contentissimo per lui perché è un ragazzo speciale e se lo merita. Anche contro l’Inter è stato decisivo, gli auguro di essere decisivo anche in finale. Sarri? Il mister faceva le sue scelte a Napoli ed ha lasciato un segno importante. In tre anni è riuscito a sfiorare lo scudetto ed il suo gioco è stato apprezzato in tutto il mondo. Io mi sono trovato nella situazione in cui non giocavo, ma non ero il solo. In finale sarà la Juve la favorita, su questo non c’è dubbio”.