Ciaschini (storico collaboratore di Ancelotti) a CN24: "Credo voglia un trequartista, l'ho sentito di recente: ecco cosa ci siamo detti"

Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Ancelotti, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Adesso bisogna vedere come si completerà la rosa con i ritorni dei Nazionali. Lì si potranno valutare le potenzialità. Nell’idea di Ancelotti non c’è mai stata l’idea di poter attaccare in maniera più avanzata grazie ad un solo giocatore. E’ un discorso di squadra. Con giocatori bravi nel recupero crede di essere meno esposto ai contropiedi. La speranza di Carlo è quella di avere un trequartista. Non mi ha detto chi arriverà, mi sono confrontato con lui su Elmas dal momento che gli ho confermato che è un ottimo giocatore”.