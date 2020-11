Chiarugi a CN24: "Il Napoli ha tutto per poter dire la sua per lo scudetto: senza penalizzazione sarebbe primo"

Ultimissime Napoli - Luciano Chiarugi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Ero felicissimo di passare dal Milan al Napoli, i rossoneri volevano cambiare. Venni in azzurro con grande entusiasmo ritrovando Pesaola che avevo avuto a Firenze. Oggi il calcio è diverso, sono cambiate troppe cose. Il Napoli sarebbe in testa alla classifica senza quei 4 punti di penalizzazione, merita i complimenti: stanno facendo cose straordinarie. Il Milan ha un Ibra che sta sorprendendo tutti, lo svedese ha ridato spessore e qualità a tutta la squadra. Le due formazioni hanno un'idea di gioco consolidata, chi gioca in questo momento nel Napoli è in condizioni ottima vedendo le prestazioni nelle nazionali. Gli azzurri hanno tutto per poter dire la sua fino alla fine"