Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, dice la sua su Twitter in merito a come sta cambiando il modo di giocare dei portieri:

"Spalletti ha parlato a Sky della partecipazione del portiere al gioco dal basso asserendone l’ineluttabilità.

Concordo MOLTO PARZIALMENTE, anche se so che si va in questa direzione.

Vorrei si facesse uno studio per vedere costi e benefici di questa partecipazione. Troppi rischi".