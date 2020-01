Chiariello: “Riparte il calciomercato ed ognuno fa il suo colpo: Kulusevski, Ibrahimovic, Vidal...”

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Riparte il calciomercato e qualcuno porta a casa risultati importanti. Il primo arriva dalla Juve con un nome dalle grandi prospettive: Kulusevski, chissà se riuscirà la Juve a farlo suo adesso o dovrà aspettare la fine della stagione. L'Inter fatica: tra dispetti e giri di mercato, è difficile, arriverà Vidal? Altra avversaria, il Milan, prende Ibrahimovic. Intanto in Inghilterra, Ancelotti vince ed emergono le vedovelle. Niente da togliere al suo valore, niente da aggiungere, vanno in campo calciatori e tecnici, non i trofei. Il Napoli si butta su un regista, pare ci sia Lobotka, Koutris come terzino. Le romane non faranno granché, la Roma ha già fatto tanto con Friedkin".