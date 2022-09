Chiariello: "Raspadori aveva fatto smoccolare il pubblico del Maradona, poi è diventato eroe. Spalletti grande allenatore ma…"

Umberto Chiariello commenta, nel suo editoriale per il Campania Sport, la vittoria del Napoli con lo Spezia allo stadio Maradona con il punteggio di 1-0:

"Il calcio è questo, è un mistero agonistico, da quando è esistito, peggiore in campo Raspadori che aveva fatto smoccolare completamente il pubblico del Maradona. Poi le scelte cervellotiche scelte da parte di Spalletti, ma Giacomo è stato l'eroe che ha sbloccato la partita. Quando si vincono le partite sporche, vuol dire che l'annata è di quelle buone. Certo dopo il Lecce, un altro pareggio sarebbe stato letale e creato tante polemiche anche perchè le scelte di Spalletti continuano ad essere dubbie. Lui vede Ndombele come sostituto di Lobotka, non lo è, lo è Gaetano che è entrato bene. Vede Elmas sempre fuori posizione e Raspadori centravanti non va bene, Simeone lo fa meglio. E poi Kvara sempre sostituito dopo un'ora di gioco quando Raspadori aveva meno benzina nelle gambe. Scelte salvate dal gol che dà continuità in vetta e regala autostima. Resta aperto il problema Spalletti che è un grandissimo allenatore al netto di Spalletti".