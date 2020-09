Chiariello: "Napoli-Pescara, l'ultimo quarto d'ora è servito a lavare la faccia agli azzurri"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore della trasmissione Punto Nuovo Show:

“Passato il ciclone De Laurentiis, si torna a parlare di calcio e business. La Juventus ha presentato il bilancio con una perdita di 70 milioni dovuta alla struttura del club, ma anche al Covid. Dobbiamo renderci conto, al di là della demagogia, che il calcio è totalmente diverso. La Roma, qualche anno fa ha acquistato Schick dalla Sampdoria per 40 milioni; Salah è stato venduto dalla Roma a 40 milioni. Il tifoso che non ha competenze pensa sia una sciocchezza, ma un’operazione del genere porta un utile di 30 milioni. Il Napoli oggi viene giudicato positivamente, ma il quarto d'ora finale è servito a mettere una lavata di faccia alla partita che non è stata delle migliori. Il Pescara si è salvato per il rotto della cuffia, un avversario comodo e poco preparato. Come sta crescendo questo Napoli? Gattuso deve valorizzare i migliori calciatori che ha. Il Napoli ha perso competitività perché segna molto poco".