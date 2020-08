Chiariello: "In Italia problema di credibilità! ADL il meno forte economicamente, ma ha capito come si fa calcio!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

“Ieri la Roma è uscita male dall’Europa League, con Dzeko che se l’è presa con tutti. Brutta figura, coerente lascito di questi 8 anni di Pallotta: la peggiore presidenza. Non so se Friedkin vorrà riportare qualche bandiera alla Roma, De Rossi è molto ambito perché in lui si vede un allenatore importante, uno come Gattuso. Totti potrebbe tornare ad essere l’uomo immagine, come Maldini. Abbiamo un problema di credibilità del calcio italiano, è giusto trovare poter e contropoteri al dominio juventino. L’Italia ha bisogno di recuperare il calcio e per farlo c’è bisogno di società importanti. De Laurentiis è il meno forte economicamente, ma da 15 anni ha capito più di tutti come si fa il calcio".