Chiariello: “In Italia le persone si riciclano sempre. Serie A in una guerra tutti contro tutti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Siamo tornati alle vecchie abitudini della Lega calcio italiane, quella di non riuscire mai a decidere niente. In Italia c'è qualcosa di straordinario: le persone si riciclano sempre. Indovinate chi è il nuovo presidente della Lega calcio? Abete. Non era uno della vecchia nomenclatura? Eppure torna prepotentemente alla ribalta. E' incredibile come la Lega Serie A non riesca a trovare un gruppo dirigenti stabile. Qui è guerra di tutti contro tutti, guerra per bande. Siamo arrivati alle scuse pubbliche per le scimmie. Il calcio italiano perde soldi, quello che era El Dorado negli anni '80 è diventata la quarta lega".