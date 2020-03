Chiariello: "Il Napoli non cresce come struttura aziendale, a lungo andare può diventare un nodo alla gola"

Ultime notizie Napoli - ln diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Sono usciti i bilanci 2018-19 e le analisi sono già partite. Il marketing del Napoli è 5° in Serie A, la bigliettazione è al 5° posto, ma ha una grande quota di diritti televisivi. E' cresciuto nei risultati, nella considerazione, ma non nella struttura aziendale. A lungo può diventare un nodo alla gola così stringente da non consentire al Napoli la quota di successo finora raggiunta".