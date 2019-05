Chiariello difende De Laurentiis: "Altro che Lotito, mi tengo Aurelio. Dopo Calciopoli non avevamo bisogno di lui"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, è intervenuto Umberto Chiariello in onda su Radio CRC:

"Si inneggia al grande Lotito come l'unico vero Presidente capace di ottenere 5 titoli oltre la Juventus mentre ci si dimentica di De Laurentiis a quota 3. Voi, fareste a cambio con i 5 e gli 8 posti? Una società fa la storia attraverso i piazzamenti e non con i trofei se non scudetti e Champions. Non discuto Lotito che sarà anche uno bravo ma è un uomo di potere che nella Federazione fa e disfa e non è adatto a piazze come la Salernitana e la Lazio. Dopo Calciopoli di tutto avevamo bisogno tranne che di un Lotito. Io mi tengo De Laurentiis e gli lascio le coppette".