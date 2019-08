A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Umberto Chiariello: “Quello che siamo stati capaci di fare nel secondo anno di Rafa Benitez è irripetibile perché tanti “purpi” insieme non li prenderemo mai più. Quest’anno abbiamo preso Di Lorenzo che è un signor terzino, Manolas tutti lo conosciamo ed Elmas sembra essere talmente forte da far dire ad Ancelotti che il Napoli non ha bisogno di altro a centrocampo”.