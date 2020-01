Chiariello: “Coppa Italia fatta con la tombolella. Napoli, calma gli entusiasmi: siamo in caduta libera in campionato”

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La Coppa Italia è stata costruita in questa perversione di ricerca di soldi della Lega Serie A. La semifinale sarà probabilmente Napoli-Inter e Milan-Juventus, ma è già tutto costruito all'inizio, tutto fatto con la tombolella. Calmi con gli entusiasmi, si è rivista la squadra col cuore, i colpi di Insigne e Demme, ma il Napoli in campionato, in caduta libera, affronta la Juventus".