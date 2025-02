Chiariello: "Conte certifica che vincere nell'altra Italia è più difficile, a me il fuoco amico non sta bene"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello:

«È appena terminata la conferenza stampa di Antonio Conte e ci sono molti spunti interessanti di cui discutere. Comincio dalla fine. Conte ha detto che la nave è in navigazione, che lui è il comandante e che la nave non si abbandona, che ci sia tempesta o mare calmo. Dopo di che, ha concluso dicendo che la Lazio è un avversario forte ma che il Napoli è una squadra tosta e che lo sarà anche domani. Conte non intende fare sconti e non intende fasciarsi la testa, non intende assecondare questo clima persecutorio o di disfattismo che circonda il Napoli anche nell’ambiente napoletano. Molti pensano che il Napoli domani lascerà il primo posto e io non so da dove nasca questa convinzione se non dal mancato mercato e dagli infortuni o dai due pareggi consecutivi. Al di là di tutto, il Napoli metterà in campo domani una formazione di assoluto rispetto. Abbiamo delle carenze in organico, è vero. Acuite dagli infortuni occorsi a Olivera, Spinazzola e Neres e dalla partenza di Kvara non adeguatamente sostituito, dopo gli infortuni abbastanza lunghi se non lunghissimi di Meret, Lobotka e soprattutto Buongiorno. Rafa Marin non è al momento un ricambio affidabile, visto che non ha mai giocato un minuto, Mazzocchi è l’unico ricambio per gli esterni ed è tecnicamente insufficiente. Nonostante Juan Jesus e Spinazzola si siano riabilitati agli occhi dell’opinione pubblica rispetto alla considerazione che si aveva di loro prima che scendessero in campo, la coperta è corta. Non c’è un ricambio affidabile neanche a centrocampo, poiché Billing è un mistero, zero minuti anche per lui finora. Folorunsho era più collaudato. Okafor è arrivato fuori condizione, come lui stesso ha ammesso, e non lo si può impiegare come ricambio per Neres se non per pochi minuti. Nonostante le tante mancanze in organico, sul piatto del campionato possiamo giocare una fiche che altri non hanno. La Juventus ne ha tanti lì davanti, persino un Vlahovic che langue in panchina nonostante sia il giocatore più pagato del campionato, ma è a oltre 10 punti di distacco dalla vetta. Il Milan ha tanti uomini davanti che sembra impressionante per ricchezza e dotazione, ma è addirittura fuori dalla zona Champions. Entrambe sono in crisi d’identità , non sono ancora squadre nonostante gli investimenti copiosi, La Roma ha una rosa di tutto riguardo ma è lontana dalla zona delle coppe. La stessa favorita, l’Inter, davanti non ha soluzioni molto valide, perché Arnautovic ha 36 anni, si infortuna continuamente ed ha fatto un solo gol in campionato, quello della vittoria con la Fiorentina, Taremi, che doveva essere il grande acquisto, finora si è rivelato molto deludente, ha anche lui un’età , ed ha fatto un solo gol per giunta su rigore, Correa è addirittura pleonastico. Il Napoli secondo me davanti non sta messo male: a parte Ngonge che è fuori condizione per mancanza di minutaggio ma sono convinto che redti un buon giocatore, pagato ben 20 milioni e ce li valeva tutti al momento dell’acquisto, ha il Cholito Simeone che non è un fulmine di guerra ma ha frequentato la Serie A proficuamente, arrivando in doppia cifra più di una volta (a Firenze e Verona). Ma il Napoli ha anche Giacomo Raspadori che è un giocatore di tutto rispetto che può dare tanto alla squadra. Non è uno qualsiasi Giacomo Raspadori anche se molti lo denigrano. È un giocatore importante che non fece rimpiangere Osimhen quando c’era Luciano Spalletti in panchina, facendo anche due gol importantissimi allo Spezia e alla Juventus; che l’anno scorso nel disastro generale qualche golletto lo ha fatto; che quest’anno, pur pochissimo impegnato, è l’unico che dalla panchina negli ultimi tempi ci ha dato 3 punti, contro il Venezia. Se impiegato finalmente da secondo attaccante, che è il suo ruolo naturale, affianco a Lukaku, le cui caratteristiche si sposano benissimo con le sue (uno alto e grosso, l’altro agile e basso, entrambi bravi nell’uno-due), può fare davvero bene. E’ un nazionale ed uno dei migliori talenti italiani. È il momento di fidarci di un giocatore che può darci molto, può essere il vero acquisto di gennaio. Raspadori fu preso per sostituire Mertens in organico e fu pagato tanto, rimane un talento inespresso e oggi ha la sua opportunità . Conoscendo Giacomo che è un ragazzo serio, non credo che l'occasione la sprecherà . Conte ha detto che i calciatori devono essere messi nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità e che non bisogna snaturarli. Queste parole mi danno l'impressione che il riferimento sia a Politano, che molti danno a tutta fascia a sinistra. La soluzione può essere una sola a questo punto: Politano giocherà a destra e a sinistra uno tra Mazzocchi e Juan Jesus sarà di troppo, con Di Lorenzo nei tre dietro dove rientra Buongiorno, in un inedito 3-5-2, terzo modulo in stagione che testimonia la grande duttilità di Conte, valore aggiunto importantissimo. Comunque giocherà il Napoli, Conte schiererà una squadra tosta. Questo pessimismo cosmico che ci circonda e che Conte avverte, lo ha rispedito al mittente. Conte ha testualmente dichiarato: “Non vedo una compattezza d’ambiente”, il famoso “fuoco amico” che ho denunciato a più riprese. Potete farmi tutti i comunicati sindacali che volete ma io sono stato tra i pochi, con Angelo Forgione, che ha dichiarato che a Napoli c’è il “fuoco amico” e che l’ambiente non è compatto. Non capisco perché ogni giorno qualcuno deve versare del veleno sull’ambiente. Mi chiedo: cui prodest, a chi giova? Ci sono motivi editoriali di testate di un gruppo giornalistico che fa capo alla Juventus o persone fuori dal giro che devono mettersi in mostra facendo i fenomeni? Sono semplici convinzioni personali di chi da vent’anni non fa altro che criticare, magari pensando così di fare il bene del Napoli? Non lo so e non ho risposte. Tralascio paginette social di chi è ormai fuori dal giro e parla in maniera laboriosa sputtanandosi da solo, o paginette social che non hanno i clic manco delle mamme di chi ci scrive e cercano disperatamente visibilità provocando a destra ed a manca (ne sono costantemente vittima). Mi riferisco invece a stimati giornalisti professionisti che scrivono tutti giorni in maniera critica (e fin qui mi sta bene), ma spesso pescando nel torbido raccontando di dissapori in società , di bilanci da salvare, di Conte pronto ad andare via, etc., piuttosto che entrare nel merito di questioni reali su cui ci sarebbe tanto da dire. Ve lo dico e ve lo ripeto: a me il fuoco amico non sta bene! Perché penso che anche noi dobbiamo fare la nostra parte per aiutare il Napoli a compiere un autentico “miracoli”, visto che nessuno dell’altra Italia negli ultimi 65 anni ha mai vinto due scudetti in tre anni. E se non credete a me, credete a Conte, dicendo che è da mesi che ne parla e che ormai si è rassegnato di fronte a questo ambiente non compatto, avendo capito che ci sono delle “discrepanze” quando parla lui e quando parlano i suoi colleghi, che “quando uno è a Napoli” non conta come quando sta al Nord in certi club: la riprova sono le sue parole sul Var criticate dai suoi stessi colleghi, gli stessi che ora sbottano e trovano il consenso generale. Se uno pensa che in campo ci vanno solo i giocatori non capisce nulla. il calcio è fatto di tanti fattori. Le varie zizzanie, mugugni e retropensieri minano la serenità di un’ambiente. Lo spogliatoio è il vero segreto del Napoli che sta andando oltre i suoi limiti. E va salvaguardato. Il Napoli non è la squadra migliore del campionato, parliamoci chiaro, per la qualità della rosa, per gli ingaggi e per il valore della rosa. Ma è una delle migliori del campionato che può competere con tutti, grazie ad un allenatore più bravo di tutti. Va aiutato però. A proposito di “discrepanze” denunciate da Conte: sono la riprova che forse così “piagnoni” al sud non siamo, abbiamo le orecchie per sentire e gli occhi per vedere; se le nota un signore che incarna lo spirito juventino quale è Antonio Conte e che ora è da questa parte della barricata, tutto assume un nuovo significato. Conte ci porta la certificazione che vincere nell’altra Italia è estremamente più difficile ma la nave è in navigazione e non è detto che all’approdo non possa arrivare prima».